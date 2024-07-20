Россияне отравились неизвестным газом в турецком отеле Sealight Resort

В отеле Sealight Resort в Турции российская семья и другие постояльцы отравились неизвестным газом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Утром 18 июля семья россиян проснулась с сильной головной болью, а их ребенок сразу упал в обморок. Как отметил глава семьи, позже у ребенка начались судороги, родители вызвали врача.

Семью доставили в больницу. Как рассказали очевидцы, там они увидели несколько постояльцев из разных стран с браслетами Sealight Resort и работников отеля.

В больнице пострадавших подключили к кислороду и капельнице, взяли кровь и пункцию на анализ. По мнению докторов, постояльцы отправились газом. Но никакого запаха в номерах отеля не замечено. Медики не объяснили, о каком газе идет речь.

К вечеру состояние россиян улучшилось, и их отправили обратно в гостиницу. В отеле пострадавшие увидели полицейских. Некоторым постояльцам Sealight Resort поменяли номера, а часть гостей покинула отель.

Sealight Resort возместил российской семье все понесенные убытки, но глава семейства переживает, что могут быть последствия отравления.