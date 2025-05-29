Россияне могут ослепнуть после употребления сыра с опасным лекарством

Опасное лекарство клозантел, предназначенное для лечения скота, обнаружили в сыре главного российского производителя «Сыр Стародубский». Употребление препарата в больших дозах может привести к потере зрения, сообщает Mash .

Согласно данным Россельхознадзора, ТНВ «Сыр Стародубский» поставило в один из супермаркетов Брянска мягкий сыр с клозантелом в количестве 2,7 мкг/кг.

При этом наличие данного лекарства в пищевой продукции недопустимо из-за ряда серьезных побочных эффектов при употреблении в больших дозах. Среди них — поражение сетчатки глаза, которое может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте.

Кроме того, из-за употребления опасного лекарства у человека возможны спонгиоз, гибель зрительных нейронов, а также нейронов центральной нервной системы и позвоночника.

В колбасном плавленном сыре специалисты Россельхознадзора обнаружили микробную трансглутаминазу — мясной клей для сырья. Он может привести к проблемам с иммунитетом, кишечником и рискам развития рака. Ведомство уже направило соответствующую жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что рост цен на зерно и муку повлиял на пекарную промышленность в России. Крупные хлебозаводы, выпускающие продукцию по ГОСТу, не имеют возможности оперативно менять рецептуру в ответ на рост цен.