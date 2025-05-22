Рост цен на зерно и муку повлиял на пекарную промышленность в России

Основной причиной подорожания стало не столько сокращение урожая, сколько комплекс проблем, с которыми сталкиваются аграрии.

«Цены на зерно и муку зависят от падения урожайности из-за погодных аномалий, и проблем с качеством посевного материала, и кадровый дефицит, и растущая налоговая нагрузка», — отметил эксперт.

Особенно остро ситуация складывается с рожью: посевные площади под эту культуру сокращаются, а цены на ржаную муку стремительно приближаются к стоимости пшеничной. Если ранее разница составляла около 30%, то после предновогоднего скачка она уменьшилась до 15-20% в зависимости от региона.

В себестоимости производства хлеба доля муки сегодня составляет в среднем 20%, при этом непосредственно зерно занимает около 15-16% затрат. Хотя этот показатель постепенно снижается, это связано не с уменьшением количества муки в продукте, а с опережающим ростом других издержек — на упаковку, энергоресурсы и оплату труда.

Крупные хлебозаводы, выпускающие продукцию по ГОСТу, не имеют возможности оперативно менять рецептуру в ответ на рост цен. Для продукции, выпускаемой по ГОСТу, изменение рецептур в части муки неприемлемо, подчеркнул Айдиев. Такое возможно только для небольших пекарен, работающих по техническим условиям. Промышленные предприятия вынуждены либо сокращать ассортимент ржаных и ржано-пшеничных изделий, либо равномерно распределять возросшие затраты по всему ассортименту.

Перспективы рынка остаются неопределенными. По мнению эксперта, риски дальнейшего роста цен сохраняются, особенно для ржаной муки, где уже наблюдаются проблемы с физическим наличием и качеством сырья. Ситуацию отчасти спасает импорт из Белоруссии, но этого недостаточно для стабилизации рынка. Единственным действенным инструментом могли бы стать своевременные государственные товарные интервенции.

Таким образом, хлебопекарная отрасль оказывается в сложной ситуации, будучи зависимой от состояния зернового рынка и мер государственного регулирования. В ближайшей перспективе это может привести к дальнейшему росту цен на хлебную продукцию и сокращению ассортимента, особенно в сегменте ржаных изделий.