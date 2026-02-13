сегодня в 17:21

Россияне, казахстанец и украинец устроили нелегальный покерный клуб на Пхукете

Семерым россиянам грозит до 10 лет тюрьмы за организацию нелегального покерного клуба на Пхукете. Также к этому причастны один гражданин Казахстана и один украинец, сообщает SHOT .

Нелегальный игорный клуб выявили на роскошной вилле в солидном районе Раваи. Обвиняемые в соцсетях приглашали иностранцев сыграть в азартные игры.

Посетители расплачивались в криптовалюте и тайских батах. В качестве вступительного взноса за сессию организаторы брали 20 тыс. в местной валюте (около 50 тыс. рублей).

Полицейские определили, что накануне в подпольном клубе должна была состояться очередная сессия. Они устроили засаду вокруг виллы и задержали организаторов, когда те были прямо за игорным столом.

У них изъяли фишки, карты, телефоны и компьютеры. На задержанных хотят возбудить уголовное дело.

Ранее две девушки и парень организовали подпольный игорный клуб в Подмосковье. Они распределили роли, нашли помещения, в которых установили оборудование для азартных игр. Теперь молодым людям грозит уголовное наказание.

