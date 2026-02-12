Троих человек отправили под суд за организацию игорного клуба в Подмосковье
Химкинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех молодых жителей Московского региона. Две девушки и парень организовали подпольный игорный клуб, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
26-летняя жительница Долгопрудного, 20-летняя жительница столицы и 22-летний житель Домодедова обвиняются по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой.
С 26 августа по 4 сентября 2025 года молодые люди организовались ради незаконного получения прибыли. Они распределили роли, нашли помещения, в которых установили оборудование для азартных игр.
Правоохранители вычислили адреса помещений, пресекли деятельность нарушителей закона и изъяли оборудование. Уголовное дело направили в Химкинский городской суд.
Ранее официальный сайт администрации Якутска оказался под контролем виртуального игорного заведения. Переход по прежней ссылке, связанной с городской властью, перенаправлял пользователей на платформу с азартными развлечениями.
