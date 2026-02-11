На сайте мэрии Якутска внезапно заработало казино

сегодня в 18:07

Официальный сайт администрации Якутска оказался под контролем виртуального игорного заведения. Переход по прежней ссылке, связанной с городской властью, теперь перенаправляет пользователей на платформу с азартными развлечениями, сообщает Telegram-канал «Поток» .

Ранее принадлежавший мэрии сайт был перехвачен операторами онлайн-казино. Жители, пытающиеся найти официальную информацию, вместо этого видят предложения о цифровых слотах и пари.

Местные власти предприняли попытку решить проблему, перейдя на обновленный домен. Однако и этот ресурс в настоящее время не функционирует, оставаясь недоступным для посещения.

На момент публикации заметки официальный сайт мэрии Якутска не работает. При переходе на страницу пользователи видят сообщение «Не удается установить соединение с сайтом», в этом убедился корреспондент РИАМО.

