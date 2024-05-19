Россия надеется, что попавшие в катастрофу Раиси и пассажиры живы

сегодня в 22:19

Москва готова оказать помощь в поиске попавшего в авиакатастрофу президента Ирана Ибрагима Раиси, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин произошедшего инцидента» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.

На месте аварии наблюдается густой туман. Там работают спасатели.

Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта и информация опровергалась.