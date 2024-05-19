Россия надеется, что попавшие в катастрофу Раиси и пассажиры живы
Москва готова оказать помощь в поиске президента Ирана Раиси
Фото - © Медиасток.рф
Москва готова оказать помощь в поиске попавшего в авиакатастрофу президента Ирана Ибрагима Раиси, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследованию причин произошедшего инцидента» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдулахияном потерпел крушение в регионе Восточного Азербайджана в воскресенье днем.
На месте аварии наблюдается густой туман. Там работают спасатели.
Сообщалось об обнаружении вертолета президента, но эта и информация опровергалась.