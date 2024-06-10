Роспотребнадзор выяснил причину отравления детей в парк-отеле в Истре

Причиной острой кишечной инфекции у 14 детей, которые прибыли в парк-отель в подмосковной Истре, оказалась ротавирусная инфекция, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование. У детей обнаружили ротавирусную инфекцию, а ее причиной стали сотрудники пищеблока.

Его деятельность приостановили, специалисты Роспотребнадзора выдали предписание об устранении нарушений. В пищеблоке взяли образцы продуктов, сделали смывы с поверхностей. Ситуацию контролирует управление ведомства по Подмосковью.

С 6 по 9 июня в медучреждение Красногорска с плохим самочувствием обратилось 14 детей от 7 до 16 лет. Все они приехали на спортивные сборы в истринский парк-отель. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили руководство отеля и детей.