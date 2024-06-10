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14 детей госпитализировали с кишечной инфекцией из парк-отеля в Подмосковье

В Истре возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в парк-отеле. Предварительно, у них диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

С 6 по 9 июня в медучреждение Красногорска с плохим самочувствием обратилось 14 детей от 7 до 16 лет. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили руководство отеля и детей.

Сведения об инциденте направили в Роспотребнадзор, с которым планируется совместное проведение следственных действий.

В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что сейчас дети находятся на стационарном лечении, угрозы их жизни нет.