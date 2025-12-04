сегодня в 17:59

Роспотребнадзор: рисков для населения из-за туберкулеза на заводе в Москве нет

Риски для населения в связи с выявлением туберкулеза у сотрудников Черкизовского мясокомбината в Москве отсутствуют, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщали, что у нескольких сотрудников Черкизовского мясоперерабатывающего завода в Москве выявили положительные результаты теста на туберкулез. Предполагается, что на предприятии могла произойти вспышка инфекции.

«В связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез (закрытая форма, без бактериовыделения) у одного работника Черкизовского мясоперерабатывающего завода <…> проводится эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также проводится профилактическое дополнительное обследование сотрудников столичного предприятия.

В пресс-службе добавили, что Черкизовский мясокомбинат работает в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами. Все этапы производства пищевой продукции разработаны таким образом, чтобы исключить риск заражения готовой продукции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.