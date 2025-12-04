Это мы не едим: вспышка туберкулеза случилась на Черкизовском мясокомбинате
Фото - © РИА Новости
У нескольких сотрудников Черкизовского мясокомбината в Москве выявили положительные результаты теста на туберкулез. Предполагается, что на предприятии могла произойти вспышка инфекции, сообщает Mash.
Все началось с одного рабочего, у которого выявили открытую форму инфекции. Затем на предприятие прибыли медики. Специалисты проверили всех сотрудников, отправив их на анализы и сделав пробу Манту.
У многих рабочих результаты оказались положительными — им пришлось проходить дополнительные обследования.
Сами сотрудники мясокомбината считают, что инфекцию могли занести приезжие из Кореи, которые тоже трудятся на предприятии.
Черкизовский мясокомбинат занимается производством и выпуском колбас, сосисок, сарделек и других изделий под брендом «Черкизово». Предприятие является одним из крупнейших в стране производителем мясной продукции.
В октябре в Приморье двое школьников заразились туберкулезом. Они учились в разных учебных заведениях.
