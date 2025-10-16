В Приморье двое школьников заразились туберкулезом

сегодня в 04:59

В города Дальнегорск Приморского края двое школьников из разных учебных заведений заразились туберкулезом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в обеих школах была проведена санитарная обработка помещений.

Проводится проверка. Управление Роспотребнадзора проводит административное расследование для установления источника распространения заболевания.

По статистике, примерно к 20 годам большинство людей уже инфицированы возбудителем туберкулеза, при этом они остаются здоровыми носителями микобактерий.