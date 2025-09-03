Первые ростки зла: чем опасен латентный туберкулез

По статистике, примерно к 20 годам большинство людей уже инфицированы возбудителем туберкулеза, при этом они остаются здоровыми носителями микобактерий. Но иммунитет таких носителей действует только до момента, когда организм подвергается воздействию провоцирующих факторов — переохлаждение, авитаминоз, хронические инфекции, тяжелые заболевания, ослабляющие клеточный иммунитет. И тогда латентный туберкулез становится миной замедленного действия. Об этом сообщила РИАМО врач-бактериолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Особенность микобактерий в том, что их небольшое количество, попавшее в организм, формирует у человека клеточный иммунитет. Он защищает от повторного заражения другими микобактериями. В этом и заключается двойственность ситуации: с одной стороны, бактерия работает как мини-вакцина, а с другой — при ослаблении иммунитета способна активироваться. Тогда она выходит из своего очага и поражает окружающие ткани — в легких или лимфоузлах, а при попадании в кровь вызывает диссеминированный туберкулез, быстро поражающий внутренние органы. Поэтому такое состояние требует диагностики и наблюдения», — сказала врач.

У детей особенно важно выявить момент инфицирования, даже если он внешне никак не проявляется. В таких случаях проводится химиопрофилактика — назначаются специальные препараты, чтобы остановить бактерию в месте проникновения и не допустить развития активной формы болезни.

«Ранее детям ежегодно делали пробу Манту до 14 лет, а при наличии факторов риска — чаще, раз в полгода. На данный момент применяют и другие кожные тесты, например Диаскин-тест, который более специфичен. Впрочем, у кожных проб есть противопоказания: кожные и аллергические заболевания, неврологические нарушения, острые инфекции. Иногда причиной отказа становится нежелание родителей проводить кожные пробы ребенку — законом это разрешено», — добавила врач.

Диагностика

Чтобы избежать аллергических реакций, важно, чтобы организм ребенка был подготовлен к пробам. Например, ложноположительные результаты Манту можно наблюдать при гельминтной инвазии. Поэтому перед проведением пробы Манту необходимо обследоваться на гельминтные инвазии, и при их выявлении пролечиться. Если этого не сделать, придется проводить повторное обследование другими методами.

«Альтернатива кожным пробам — современные лабораторные тесты, такие как T-SPOT и квантифероновый тест (IGRA-тесты). Они основаны на исследовании клеток крови в лаборатории: если Т-лимфоциты встречались с микобактерией туберкулеза, они реагируют выделением интерферона, образуя характерные „пятна“ (spots). Эти тесты не имеют противопоказаний, подходят беременным, людям с кожными заболеваниями и тем, кто имел контакт с больным открытой формой туберкулеза», — объяснила Сережина.

Метод позволяет выявить факт инфицирования, но не определяет форму заболевания — латентную или активную. Поэтому с результатами все равно нужно обратиться к фтизиатру. На основании осмотра и дополнительных исследований, например цифровой рентгенографии, врач определяет стадию процесса. Если человек инфицирован, но здоров, он получает соответствующую справку для посещения детского сада или школы.

«В Клинических рекомендациях 2017 года „Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях“ указано, что при отрицательном результате тестов T-SPOT.TB и Квантиферонового теста и при отсутствии клинических симптомов туберкулеза, позволяют врачу фтизиатру выдать справку об отсутствии у ребенка в настоящий момент активного туберкулеза. Положительные результаты этих тестов указывают на активность туберкулезной инфекции и предполагают назначение КТ органов грудной клетки для исключения локального туберкулеза», — объяснила врач.

С 2025 года Всемирная организация здравоохранения внесла IGRA-тесты список рекомендованных методов для выявления инфекции как в латентной, так и в активной форме.