Роспотребнадзор проводит расследование из-за отравления семьи в Москве

Управление Роспотребнадзора по столице приступило к эпидемиологическому расследованию после того, как целая семья отравилась домашними соленьями. Предварительно, пострадавшие могли заразиться ботулизмом, сообщает пресс-служба ведомства .

По данным Роспотребнадзора, в больницу были госпитализированы шесть взрослых членов семьи. У них выявлены симптомы отравления и подозрение на ботулизм.

Отмечается, что пострадавшие употребили в пищу овощной салат собственной консервации. Консервированные овощи не покупались на рынке. Соленья были изготовлены членами семьи. Пострадавшие хранили домашние закрутки на балконе.

Ситуация с отравлением находится на контроле Роспотребнадзора. Пострадавшим оказывается все необходимое лечение.

В ведомстве напомнили, что нельзя употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности. Кроме того, надо соблюдать чистоту при приготовлении и упаковке, а также хранить домашние консервы при рекомендованных условиях. При симптомах отравлении необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что семья из Новой Москвы оказалась в реанимации после употребления в пищу консервированных овощей. Отмечалось, что закрутки были куплены.

