Роспотребнадзор проверил завод-изготовитель «диарейных зефирок» для «ВкусВилла»
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Роспотребнадзор организовал выездную проверку на производстве «Сокол» в подмосковном Дмитрове. Там, предположительно, выпускают те самые «диарейные зефирки», которые реализовывались во «ВкусВилле», «Перекрестке» и «Пятерочке», сообщает Mash.
Большинство торговых сетей на время перестало приобретать товары у «Сокола». Это произошло после того, как клиенты пожаловались на отравление зефиром.
На производстве себя виноватыми не считают. Люди, по мнению представителей «Сокола», просто едят слишком много сахарозаменителя, из-за чего нехорошо себя чувствуют. По норме рекомендуется есть максимум одну зефирку в день.
В «Соколе» отвечали на вопросы и претензии Роспотребнадзора, давали документы. Там также отмечали, что этот зефир изготавливают для диабетиков, поэтому его нужно есть осторожно.
Однако худеющие люди игнорируют рекомендации по употреблению и переедают. Это и приводит к появлению диареи, поноса, других проблем.
Ранее сообщалось, что россияне массово отравились зефиром из «ВкусВилла». По словам покупателей, бурление в животе начиналось через 2-2,5 часа после употребления сладости.