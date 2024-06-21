Роспотребнадзор изъял в Москве более 85 т продуктов из-за вспышки ботулизма

Более 85 тонн пищевой продукции было изъято и не допущено к реализации в столице из-за вспышек ботулизма в России, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Расследование по факту заражения ботулизмом среди употребивших салаты с фасолью продолжается. На 21 июля прекращена деятельность 113 деклараций о соответствии на пищевую продукцию. Еще 2 декларации приостановлены.

Из более 85 тонн изъятой продукции 44 тонны было уничтожено на мусоросжигающем заводе. Из опроса более 1,5 тыс. человек выявили 94 с симптомами ботулизма. 11 из них госпитализированы, за другими наблюдают медики. Продукты для исследований изъяли по 12 адресам.

Ранее приставы приостановили работу цеха в столице, где готовили салаты, вызвавшие вспышку ботулизма. Цех находится на улице Стандартная. Его работу приостановили, поскольку организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования.