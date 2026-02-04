Росгвардия задержала подозреваемых в мошенничестве в Сергиево-Посадском округе

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии Московской области помогли задержать первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа, а также местных чиновников и бизнесменов по подозрению в коррупции и мошенничестве, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказал силовую поддержку при задержании первого заместителя главы Сергиево-Посадского округа, нескольких чиновников и бизнесменов. Задержанные подозреваются в получении взяток и мошенничестве.

По данным следствия, участники преступной группы из администрации округа брали деньги за помощь компаниям в победе на конкурсах. Также они заключали фиктивные договоры: фирмы не выполняли работы, но подписывали акты, после чего средства обналичивали и распределяли между собой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.