Росгвардия задержала дебошира в Королеве

Сотрудники Росгвардии задержали 50-летнего жителя Пушкино после семейного конфликта в гаражном кооперативе на улице Сакко и Ванцетти в Королеве. Мужчина повредил автомобиль сына и причинил телесные повреждения супруге, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Экипаж Королевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области получил сигнал о происшествии во время патрулирования. Сообщалось о конфликте в гаражном кооперативе на улице Сакко и Ванцетти.

На месте правоохранители выяснили, что находившийся в состоянии опьянения мужчина вел себя агрессивно. Он нанес удары ногами по иномарке, принадлежащей сыну, а также несколько раз ударил супругу в область туловища, когда она попыталась его остановить.

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителя. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.