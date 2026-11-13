Росгвардейцы Подмосковья пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере

Следовавший по маршруту патрулирования в деревне Крюково экипаж Росгвардии обратил внимание на подозрительного гражданина. Заметив служебный автомобиль, мужчина резко развернулся и направился в противоположную сторону. Правоохранители приняли решение выяснить причину странного поведение и остановили его для проверки документов.

В ходе разговора 37-летний житель поселка Васькино заметно занервничал и признался, что имеет при себе наркотическое вещество.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угрозу убийством, угон транспортного средства, грабежи, разбои и кражи. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон массой 2,32 грамма.

Возбуждено уголовное дело.