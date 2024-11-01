Росавиация прокомментировала работу аэропортов Москвы

сегодня в 15:41

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил , что по состоянию на 15:25 аэропорты московского региона работают в обычном режиме. Ранее в СМИ писали о закрытии воздушных гаваней Жуковский, Внуково и Домодедово.

Аэропорты принимают и отправляют рейсы. В ведомстве также попросили общественность руководствоваться информацией от официальных источников.

Между тем самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Алматы, зашел на вынужденную посадку в Шереметьево. По данным авиакомпании «Россия», которой принадлежит лайнер, на борту могла начаться утечка топлива.

Пассажиров пересадили на резервный самолет, после чего они продолжили путь в точку назначения.