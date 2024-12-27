Росавиация: пилот упавшего самолета AZAL сам выбрал для посадки Актау

Пилот упавшего самолета AZAL сам выбрал для посадки казахстанский Актау. В Грозном Республики Чечня он не смог приземлиться из-за плохой видимости на высоте 500 метров и введенного режима «Ковер», заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает в Telegram-канале представитель ФАВТ Артем Кореняко.

Командиру самолета AZAL предлагали сесть в других аэропортах. Однако он решил полететь в казахстанский Актау.

Ядров отметил, что необходимо расследовать обстоятельства крушения. Россия готова к такой совместной работе с силовиками из других стран.

Самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, упал 25 декабря. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сказал, что на борту упавшего рядом с Актау самолета AZAL произошел взрыв кислородного баллона перед падением.