Росавиация: пилот упавшего самолета AZAL сам выбрал для посадки Актау
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Пилот упавшего самолета AZAL сам выбрал для посадки казахстанский Актау. В Грозном Республики Чечня он не смог приземлиться из-за плохой видимости на высоте 500 метров и введенного режима «Ковер», заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает в Telegram-канале представитель ФАВТ Артем Кореняко.
Командиру самолета AZAL предлагали сесть в других аэропортах. Однако он решил полететь в казахстанский Актау.
Ядров отметил, что необходимо расследовать обстоятельства крушения. Россия готова к такой совместной работе с силовиками из других стран.
Самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, упал 25 декабря. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа.
Ранее министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сказал, что на борту упавшего рядом с Актау самолета AZAL произошел взрыв кислородного баллона перед падением.