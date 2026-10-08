Лучники Подмосковья завоевали три медали на чемпионате мира по 3D-стрельбе

Спортсмены Московской области выиграли золото, серебро и бронзу на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука, который прошел с 28 сентября по 3 октября в Янктоне (США), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены из Химок Виталий Будяк и Ксения Митуля завоевали золото в смешанном командном зачете в классе «баребоу». В финале они победили команду США со счетом 144:123.

Виталий Будяк также выиграл серебро в составе мужской команды вместе с Виктором Алькиным, Михаилом Поддевалиным и Артемом Зубалевичем. В личном зачете в классе «баребоу» он стал бронзовым призером.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете. На ее счету четыре медали — две золотые, одна серебряная и одна бронзовая.

Чемпионат прошел с 28 сентября по 3 октября на базе Национального фонда стрельбы из лука в Янктоне. Лучники из более чем 30 стран разыграли медали в индивидуальных, командных и смешанных дисциплинах. В 3D-стрельбе спортсмены поражают объемные мишени в виде животных на незнакомых дистанциях, что требует особой точности и интуиции.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.