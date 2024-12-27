На борту упавшего в Актау самолета взорвался кислородный баллон
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что на борту рухнувшего близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) перед падением взорвался кислородный баллон, сообщает Sputnik Казахстан.
Взрыв произошел в пассажирской кабине. Находившиеся там люди начали терять сознание.
«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — рассказал Марат Карабаев.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, однако потерпел крушение после столкновения с птицами недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией распространяющуюся в Сети информацию о том, что рухнувший в Актау самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит. По его словам, нельзя делать никаких преждевременных выводов о причине авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек.