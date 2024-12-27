На борту упавшего в Актау самолета взорвался кислородный баллон

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что на борту рухнувшего близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) перед падением взорвался кислородный баллон, сообщает Sputnik Казахстан .

Взрыв произошел в пассажирской кабине. Находившиеся там люди начали терять сознание.

«Незамедлительно руководитель полета „Казаэронавигации“ оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — рассказал Марат Карабаев.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, однако потерпел крушение после столкновения с птицами недалеко от Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией распространяющуюся в Сети информацию о том, что рухнувший в Актау самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит. По его словам, нельзя делать никаких преждевременных выводов о причине авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек.