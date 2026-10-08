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Пламя вырывается из окна: сильный пожар полыхает в квартире в Свиблове

Происшествия
0:42

Мощный пожар произошел в квартире в Игарском проезде в столичном районе Свиблово, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Очевидцы рассказали, что пожарные машины не могут подъехать к месту ЧП.

На видео показано, что из окна квартиры вырывается пламя, валит густой черный дым.

Ранее в Нагатинской пойме в столице заметили возгорание. Предварительно, там загорелись склады.

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