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Столб черного дыма: пожар произошел в Нагатинской пойме в Москве

В Нагатинской пойме в столице заметили возгорание, пожар произошел в районе парка «Остров мечты», сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».