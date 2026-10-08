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Столб черного дыма: пожар произошел в Нагатинской пойме в Москве

Происшествия

В Нагатинской пойме в столице заметили возгорание, пожар произошел в районе парка «Остров мечты», сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Предварительно, там горят склады.

На фото видно, что огромный столб черного дыма поднимается высоко над жилыми многоэтажками.

Ранее склад загорелся в Казани на площади 1 тыс. «квадратов».

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