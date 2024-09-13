В небе около российских госграниц днем в пятницу были замечены сразу несколько военных самолетов, принадлежащих странам НАТО. Речь идет об авиации Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Военную хронику».