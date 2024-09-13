Рой военной авиации НАТО курсирует в пятницу днем у границ РФ — СМИ
«Военная хроника» заявила о скоплении военных самолетов НАТО у границ России
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В небе около российских госграниц днем в пятницу были замечены сразу несколько военных самолетов, принадлежащих странам НАТО. Речь идет об авиации Финляндии, Швеции и Норвегии, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Военную хронику».
Источник издания утверждает, что вблизи границ РФ также активны западные разведывательные борты — самолеты Learjet 35A, Boeing P-8A Poseidon и Boeing Poseidon MRA1.
Причины скопления военных самолетов НАТО у российских госрубежей не озвучиваются. Детали уточняются.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что желание ряда западных стран разрешить Украине атаковать Россию дальнобойным оружием следует воспринимать как попытку НАТО скрыть прямое участие в конфликте.