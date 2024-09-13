Вячеслав Володин: НАТО ведет войну с Россией

Соединенные Штаты, ФРГ, Великобритания и Франция хотят разрешить ВСУ атаковать Россию дальнобойными ракетами. Такие действия нужно расценивать как попытку стран НАТО скрыть прямое участие в конфликте, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«США и их союзники по факту пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России», — отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

На фоне разговоров об этом Соединенные Штаты заказали анализ последствий, которые могут наступить в результате ядерной атаки. Таким образом становится очевидно, что под видом украинских войск против России на самом деле ведет боевые действия Североатлантический альянс.

На первых этапах СВО НАТО воевало с Россией с помощью советников и инструкторов. Теперь Запад отправляет в зону спецоперации наемников и подразделения ВСУ, которые используют в бою западное оружие.

США и их союзники принимают решение, на какие российские города украинским войскам совершать атаки. Киев согласовывает с Вашингтоном все планы по ведению боевых действий. Поэтому НАТО стало участником боевых действий на Украине и ведет войну с Россией, считает Володин.

Ранее представитель Госдепа Ведант Патель сказал, что Соединенные Штаты не готовы объявить о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России. На данный момент такого решения не принималось.