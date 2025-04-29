Рой пчел атаковал судью и болельщиков на футбольном матче в Индии

Нашествие пчел едва не сорвало матч между «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» во время Суперкубка Индии. Насекомые атаковали судью и болельщиков, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на 28-й минуте матча. Пчелы внезапно появились на поле и стали нападать на всех присутствующих там.

Особенно сильно досталось помощнику судьи. Он попытался скрыться от насекомых, для чего лег на газон лицом вниз и накрыл голову полотенцем. Однако такой метод не сильно помог. А некоторым болельщикам и вовсе пришлось убегать с трибун.

Чтобы игра продолжилась, арбитрам пришлось сменить форму с желтой на черную. В итоге матч состоялся: «Мумбаи Сити» обыграл «Интер Каши» со счетом 1:0 и вышел в полуфинал Суперкубка.

Ранее в США огненные муравьи покусали 2-летнюю девочку. Ребенок умер от аллергической реакции.