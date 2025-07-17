Эксперт посоветовала Вьетнам для пляжного и активного отдыха

Вьетнам — разнообразная и бюджетная страна для туризма, где есть как роскошные пляжные отели, так и недорогие, но комфортные городские гостиницы, рассказала эксперт по туризму, автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева. Об этом сообщает «Челны Live».

«Каждому туристу свое. Один хочет лежать на пляже, другой хочет не лежать на пляже, а ходить. Одному — это красиво, другому — это красиво, поэтому интересы у всех разное. Но если брать, например, из таких не то что бы новинок, а, скажем так, более доступных направлений, которые сейчас появились в последнее время, я бы рекомендовала Вьетнам», — отметила Любаева.

По ее словам, здесь можно спланировать отдых на любой вкус: от элитных отелей с белоснежными пляжами до скромных, но качественных вариантов в городе. Курорты во Вьетнаме очень разные. Например, в Нячанге есть несколько зон для отдыха, и у каждого сезона свои лучшие места: одни подходят для лета, другие — только для зимы.

Еще одно преимущество — удобные прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнула Любаева.