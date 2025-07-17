Пушкинский музыкально-драматический театр победил во Всероссийском конкурсе

«Российский фонд культуры» объявил победителей ежегодного конкурса, направленного на поддержку театрального искусства. В этом году 11 счастливчиков получили гранты на создание новых спектаклей. Среди них и Пушкинский музыкально-драматический театр, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Это событие открывает перед театром новые возможности. Уже этой осенью зрителей ждет премьера — водевиль Николая Некрасова «Сватовство гусара, или Петербургский ростовщик».

За постановку возьмется сам художественный руководитель театра Борис Урецкий, который также исполнит главную роль — того самого ростовщика Потапа Ивановича Лоскуткова. Над визуальной составляющей спектакля будет работать художник-постановщик Максим Филиппов, а за музыкальное оформление отвечает Юрий Лазарь.

Эта постановка станет особенной, ведь она приурочена к двум значимым датам: 205-летию со дня рождения великого поэта Николая Некрасова, которое мы будем отмечать в 2026 году, и 90-летию выдающегося композитора Геннадия Гладкова.

Премьера обещает быть яркой и запоминающейся, и состоится она уже в октябре 2025 года.

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