Турагент раскрыла три главные ошибки самостоятельных туристов

Главная ошибка туристов, планирующих поездки самостоятельно, — отказ от страховки на жизнь, пояснила эксперт по туризму и автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева. Об этом сообщает «Челны Live».

«Если у человека открытый перелом ноги — то, что в России сделают по полису бесплатно, за границей может стоить миллион. У меня были случаи, когда люди потом собирали деньги по друзьям. Если бы была страховка, вопрос бы не стоял», — пояснила Любаева.

Еще одна распространенная ошибка — переплата при покупке туров. По словам эксперта, бронирование через агрегаторы не всегда выгодно: цены там часто выше, чем у турагентов.

По словам эксперта, как ни странно, у агентов, работающих на объемах, бывают особые условия. Поэтому иногда выгоднее обратиться к ним. Разница в цене может быть небольшой или ее вообще не будет.

Третья ошибка — незнание особенностей страны. Например, на Мальдивах к оплате принимают только доллары, а туристы часто везут евро из-за схожего курса в России.

«Но на Мальдивах везде принимают только доллары. То есть человек просто переплатил на ровном месте — купил не ту валюту», — добавила специалист.