Более 200 поваленных ураганом деревьев убрали в поселке Люберец

В городском округе Люберцы завершаются работы по ликвидации последствий ливня и ураганного ветра, который обрушился на Московский регион 12 июля. Эпицентр стихии пришелся на поселок Малаховка, здесь было повалено более 200 деревьев, повреждены линии электропередач, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В первую очередь были устранены перебои с электроснабжением жилых домов и социальных объектов. Ремонтные бригады оперативно заменили поврежденные линии электропередачи протяженностью 1440 метров и провели ремонт 30 фонарей. Сейчас коммунальные службы продолжают уборку территории поселков Малаховка и Красково от поваленных деревьев. Уже убрано более 650 кубических метров порубочных остатков», — отметили в ТУ «Малаховка-Красково».

В пиковую нагрузку в работе было задействовано 14 единиц техники и 27 ремонтных бригад. Полностью завершить работы по вывозу порубочных остатков в поселках планируется до конца текущей недели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.