Однозначного ответа, что выгоднее — готовый тур или самостоятельная поездка, нет. Все зависит от направления, типа отдыха и его продолжительности, объяснила эксперт по туризму и автор Telegram-канала «Алло, Валя, туры есть?» Валентина Любаева, сообщает «СтальМедиа» .

«Раньше считалось, что турагентство — это переплата, но мы давно от этого ушли. Сейчас турагенты работают с крупными DMC — это принимающие компании в других странах. Они дают крутые прайсы, лучше, чем отели напрямую через агрегаторы. Иногда можно поймать классную цену случайно. Поэтому всегда нужно сравнивать», — сказала она.

Для длительных поездок, например, трехмесячного отдыха во Вьетнаме, самостоятельное бронирование билетов и жилья будет экономичнее, отметила Любаева.

По ее словам, отель по туру обойдется дороже, чем самостоятельный поиск дешевых авиабилетов и аренда апартаментов. Но для стандартного отдыха пакетный тур может быть проще и даже выгоднее. Если не хочется заморачиваться, лучше взять готовый тур и расслабиться.

По ее словам, туроператоры часто предлагают более низкие цены благодаря оптовой покупке авиабилетов. Например, в ОАЭ или Таиланд туроператоры заранее выкупают билеты по низкой стоимости. Когда турист ищет перелет самостоятельно, он видит только дорогие остатки. А туроператор собирает пакет: тот же рейс, отель, плюс страховка, трансфер и услуги — и это может быть дешевле, чем самостоятельная организация.

Она подчеркнула, что такая ситуация встречается часто, особенно на популярных курортах. Главное правило — осознанное планирование и сравнение всех вариантов, чтобы избежать переплат.