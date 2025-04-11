Скончалась из-за аллергии: в США огненные муравьи убили 2-летнюю девочку

Огненные муравьи покусали двухлетнюю девочку в США. Ребенок умер из-за аллергической реакции, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла в американском штате Джорджия. У малышки после укусов муравьев появились проблемы с дыханием из-за анафилактического шока.

Девочку доставили в больницу. Врачам не удалось спасти ребенка, потому что в клинике не оказалось необходимого оборудования.

Родители девочки уверены, что ее можно было спасти, но медперсонал допустил халатность. Они подали в суд на врача и медсестру, боровшихся за жизнь ребенка.

По словам родителей, медсестра свыше 20 минут медлила с инъекцией эпинефрина, а врач не смогла провести интубацию.

Огненные муравьи обитают в различных частях планеты. Они обладают сильным ядом, потому их укусы нередко заканчиваются трагично для людей.

Ранее змея убила сотрудника Московского зоопарка во время кормления, укусив его. У мужчины началась острая аллергическая реакция.