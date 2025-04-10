сегодня в 13:38

Змея убила сотрудника московского зоопарка во время кормления

В Московском зоопарке во время кормления ядовитой змеи погиб 35-летний сотрудник Сергей. Пресмыкающееся укусило мужчину за палец, пишет Baza .

У Сергея после укуса началась острая аллергическая реакция, он погиб в течение пяти минут от анафилактического шока.

Коллеги пытались оказать помощь мужчине и вызвали скорую помощь, однако оказались бессильны. Приехавшие медики констатировали смерть.

Все обстоятельства случившегося выясняются.