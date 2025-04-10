Змея убила сотрудника московского зоопарка во время кормления
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В Московском зоопарке во время кормления ядовитой змеи погиб 35-летний сотрудник Сергей. Пресмыкающееся укусило мужчину за палец, пишет Baza.
У Сергея после укуса началась острая аллергическая реакция, он погиб в течение пяти минут от анафилактического шока.
Коллеги пытались оказать помощь мужчине и вызвали скорую помощь, однако оказались бессильны. Приехавшие медики констатировали смерть.
Все обстоятельства случившегося выясняются.