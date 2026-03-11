Рогов: в Бердянске звучат взрывы
В Бердянске раздались взрывы, работает система ПВО, сообщил в Telegram-канале председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
«В городе — главных морских воротах Запорожской области звучат взрывы. Причина взрывов — успешная работа ПВО России по вражеским БпЛА», — отметил он.
Силы ПВО сбили 2 вражеских дрона, которые пытались атаковать город.
Ранее авиационную ракетную и бомбовую опасность объявили на освобожденной армией России части Запорожской области.
