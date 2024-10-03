Рогов сообщил о штатной работе Курской АЭС после попытки ВСУ атаковать ее

Днем 3 октября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую атомную электростанцию, но система ПВО отбила удары, а объект, расположенный в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале .

В районе Курской АЭС, а также на ее территории, радиационный фон соответствует всем установленным и действующим нормам. Уровень радиации не превышает ее естественных фоновых значений.

Рогов отметил, что из-за попыток ВСУ атаковать энергетический объект произошел взрыв в хозяйственной постройке, но она не имеет никакого отношения к Курской АЭС.

Ранее в Сети появились кадры с пожаром, который возник после того, как ПВО сбили украинские ракеты.