Видео: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС французской авиабомбой

сегодня в 19:05

Киевский режим запустил в сторону Курской атомной электростанции французскую авиабомбу во второй половине дня 3 октября, ПВО сбили вражеский объект в 16:20, сообщает Telegram-канал Mash .

В Сети появилось видео с места падения французской бомбы, которая летела в Курскую АЭС. Опасный объект рухнул примерно в пяти километрах от станции.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ сделали четыре попытки атаковать Курскую АЭС, но все безуспешные.

В районе, куда упали сбитые бомбы, возник пожар. На распространенных в Сети кадрах виднеются клубы едкого дыма.