Рогов: российские войска зачищают Веселый Гай

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Рогов сообщил о ситуации в южной части Курахово

Российские войска проводят зачистку от ВСУ села Веселый Гай южнее Курахова в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На кураховском направлении в южном кармане Веселый Гай уже, по сути, освободили, идет зачистка населенного пункта», — сказал политик.

Он отметил, что идут активные бои на окраинах Анновки и в районе Успеновки перекрыто поступление резервов ВСУ.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.