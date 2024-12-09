Рогов: российские войска зачищают Веселый Гай
Рогов сообщил о ситуации в южной части Курахово
Российские войска проводят зачистку от ВСУ села Веселый Гай южнее Курахова в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На кураховском направлении в южном кармане Веселый Гай уже, по сути, освободили, идет зачистка населенного пункта», — сказал политик.
Он отметил, что идут активные бои на окраинах Анновки и в районе Успеновки перекрыто поступление резервов ВСУ.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.