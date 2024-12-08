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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР

Российские подразделения освободили от ВСУ населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения «Восточной» группировки войск взяли под контроль село в Бахмутском районе в результате успешных наступательных действий.

Ранее российские войска взяли под контроль населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в ДНР.

Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед на разных участках линии боевого соприкосновения.