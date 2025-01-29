Родственники пациентки напали на фельдшеров скорой в Солнечногорске

Медики прибыли по вызову к девушке. Ее нужно было госпитализировать, но этому сопротивлялись выпившие родственники пациентки. Они напали на бригаду скорой помощи, пытаясь отбить заболевшую. В результате пострадал фельдшер.

Девушку удалось доставить в медучреждение.

Как рассказал главврач подмосковной скорой помощи Константин Маслов, с начала 2025 года это третье нападение на медиков. Пострадавшим будет выплачена страховка.

Ранее следователи задержали ранее неоднократно судимого жителя Ногинска, который избил и запер в квартире фельдшера скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело.