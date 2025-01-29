Родственники пациентки напали на фельдшеров скорой в Солнечногорске
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В деревне Андреевке городского округа Солнечногорск родственники пациентки напали на фельдшера скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Медики прибыли по вызову к девушке. Ее нужно было госпитализировать, но этому сопротивлялись выпившие родственники пациентки. Они напали на бригаду скорой помощи, пытаясь отбить заболевшую. В результате пострадал фельдшер.
Девушку удалось доставить в медучреждение.
Как рассказал главврач подмосковной скорой помощи Константин Маслов, с начала 2025 года это третье нападение на медиков. Пострадавшим будет выплачена страховка.
Ранее следователи задержали ранее неоднократно судимого жителя Ногинска, который избил и запер в квартире фельдшера скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело.