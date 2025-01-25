В Ногинске задержали мужчину, избившего фельдшера скорой помощи

Следователи задержали ранее неоднократно судимого жителя Ногинска, который избил и запер в квартире фельдшера скорой помощи, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

24 января пьяный мужчина в квартире в Ногинске без причины набросился на фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову. В итоге у медика зафиксированы множественные телесные повреждения, а также его заперли в квартире и удерживали до приезда полицейских.

Задержанного подозревают в незаконном лишении свободы (пункт «в» часть 2 статья 127 УК РФ). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и по ходатайству следствия изберут меру пресечения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.