Родные туристки, сбитой катером в Турции, отправили документы на получение тела
Родственники 42-летней Линарии Музиповой, которую насмерть переехал парасейлинговый катер в Турции, отправили документы на получение ее тела. Брат погибшей рассказал, что этим делом занимается страховая компания, сообщает РЕН ТВ.
«Вчера все необходимые документы были направлены, ждем обратной связи, должны сказать, ехать туда или не ехать», — рассказал Ришат Исляев.
Он также отметил, что Линарии погибла в первый же день своего отдыха в Турции. О смерти женщины Ришат узнал от сотрудника турагентства.
Россиянка в Кемере пошла купаться в море и заплыла за буйки. В это же время в данном районе курсировал парасейлинговый катер, предлагавший туристам покататься с парашютом над морем. Капитан на большой скорости налетел на плавающую туристку. Спасти ее не удалось.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.