Родные туристки, сбитой катером в Турции, отправили документы на получение тела

Родственники 42-летней Линарии Музиповой, которую насмерть переехал парасейлинговый катер в Турции, отправили документы на получение ее тела. Брат погибшей рассказал, что этим делом занимается страховая компания, сообщает РЕН ТВ .

«Вчера все необходимые документы были направлены, ждем обратной связи, должны сказать, ехать туда или не ехать», — рассказал Ришат Исляев.

Он также отметил, что Линарии погибла в первый же день своего отдыха в Турции. О смерти женщины Ришат узнал от сотрудника турагентства.

Россиянка в Кемере пошла купаться в море и заплыла за буйки. В это же время в данном районе курсировал парасейлинговый катер, предлагавший туристам покататься с парашютом над морем. Капитан на большой скорости налетел на плавающую туристку. Спасти ее не удалось.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.