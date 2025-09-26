Катер насмерть сбил российскую туристку в турецком Кемере

В Турции парасейлинговый катер насмерть сбил российскую туристку, которая заплыла за буйки, сообщает SHOT. https://t.me/shot_shot/87125

42-летняя россиянка в Кемере провинции Анталья пошла купаться в море и заплыла за буйки. В это же время в данном районе курсировал парасейлинговый катер, предлагавший туристам покататься с парашютом над морем. Капитан на большой скорости налетел на плавающую туристку.

Очевидцы ЧП сразу вызвали спасателей и скорую помощь, но россиянку спасти не удалось. Медики только констатировали смерть.

Капитан катера и владелец компании были задержаны. На время расследования инцидента власти запретили судам проходить в этом районе.

Ранее в районе Демре провинции Анталья прогремел мощный взрыв. Разрушена значительная часть складских помещений на рынке.

