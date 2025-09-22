сегодня в 17:30

Мощный взрыв прогремел на рынке в турецкой Анталье

В районе Демре провинции Анталья в Турции в понедельник в районе 15 часов прогремел мощный взрыв, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказало агентство DHA, этим взрывом была разрушена значительная часть складских помещений на рынке.

Мэр Демре Фахри Дюран уточнил, что из-за ЧП пострадали три человека, также один пропал без вести.

«Причину (взрыва — ред.) мы пока не знаем», — сказал Дюран.

Причины происшествия на рынке в Турции установят следственные органы.

Ранее мост обрушился на северо-востоке Турции из-за сильных ливней. Его конструкция не выдержала бурного потока воды и распалась пополам.

