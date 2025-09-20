Мост обрушился на северо-востоке Турции из-за сильных ливней

Сильные ливни обрушились на северо-восток Турции. В результате стихия обрушила в этом регионе мост, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Hurriyet.

Из-за сильных ливней некоторые реки в Турции вышли из берегов. Потоки воды затопили дороги и сельхозугодия.

В некоторых районах были замечены оползни. На одном участке обрушился мост. На опубликованных кадрах видно, что конструкция не выдержала бурного потока воды и распалась пополам. На видео также попали спасатели, которые держат ребенка, чтобы того не унесло течением.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают строители. Они проводят работы по расчистке и восстановлению проезда с помощью спецтехники. Власти следят за обеспечением безопасности граждан на данном участке.

Между тем Дагестан также оказался во власти стихии. Сильные ливни затопили дороги, улицы и дома в Махачкале. Из-за потопа электричество и интернет отключили у половины жителей города.