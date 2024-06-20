Родные пропавшей в море модели из Липецка обвиняют в случившемся ее друзей

Девушка приехала на курорт на поезде с двумя друзьями — Денисом и Андреем. По дороге модель записывала видеоролики.

Попав в Сочи, компания решила погулять по пляжу «Ривьера». Диана с одним из молодых людей зашла в воду. Огромная волна сбила девушку с ног, а друзья не рискнули ей помочь.

Очевидцы наблюдали, как девушка борется с волнами, она пыталась вернуться на берег, но вода ей не дала этого сделать.

Родственники пропавшей модели обвиняют в случившемся ее друзей. Они считают, что парни должны были предостеречь девушку, которая первый раз выехала на море и не знала о возможных рисках.

Данная резонансная история с жуткими кадрами борьбы девушки с волнами облетела весь мир, она попала на страницы иностранных таблоидов.

Как ранее рассказали молодые люди, девушка не побоялась больших волн и сама зашла в воду. Они видели ее голову около 5 минут. Парни подбежали к мужчине в спасательной будке на пляже, но он отказался помогать, сказав, что не умеет плавать. Спасательных кругов на берегу не было.