Родители лишили еды двухлетнюю дочь и смотрели, как она умирает от истощения

Родители-изверги хотели скрыто избавиться от двухлетней дочки и избежать наказания. Они на протяжении длительного времени морили ребенка голодом и жаждой, сообщает SHOT .

27-летнюю мать зовут Екатерина, а 29-летнего мужа — Илья. Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.

Екатерина и Илья морили дочку Соню голодом с июня. Они не давали ей ни еды, ни воды. Просьбы ребенка утолить жажду и голод игнорировались даже когда она плакала.

В конце октября состояние дочки значительно ухудшилось. Ее вес составлял в два раза меньше, чем весной — около 10 килограмм.

Соне было тяжело ползать. Она не реагировала на слова и не плакала, поскольку уже не могла. В последние дни ее жизни, Екатерина и Илья наблюдали за тем, как их ребенок медленно угасает.

Двухлетняя девочка умерла в прошлое воскресенье. Труп нашли родственники Екатерины и Ильи. Они позвонили в скорую помощь и полицию.

Сначала Илья и Екатерина пытались доказать сотрудникам правоохранительных органов, что у дочки долгое время была тяжелая болезнь. Однако следователи нашли несоответствие в их словах. К тому же экспертиза подтвердила, что ребенок умер от истощения.

В результате Екатерину и Илью арестовали. Они жили в квартире площадью 28 «квадратов».

Екатерина работала уборщицей, а Илья был продавцом в продуктовом магазине и разнорабочим на стройке. Сотрудникам правоохранительных органов семья призналась, что не планировала заводить ребенка и воспитывать его.

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