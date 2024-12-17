Робот-сапер не нашел других взрывных устройств на месте гибели Кириллова

Работающий на месте гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова робот-сапер не обнаружил других взрывных устройств, сообщает РИА Новости .

Как отметил представитель экстренных служб Москвы, робот закончил обследование места взрыва у дома на Рязанском проспекте.

Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва утром во вторник. ЧП произошло на юго-востоке Москвы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов). Взрывное устройство, возможно, было мощностью эквивалентно около 1 кг тротила.

По данным следователей, генерал и его помощник погибли в результате подрыва бомбы. Взрывчатку могли активировать дистанционно, сделав это в момент, когда Кириллов попал в зону поражения.