«112»: мощность СВУ, убившего Кириллова, составила около 1 кг тротила

Взрывное устройство, с помощью которого были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, было мощностью порядка 1 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает «112» .

Возможно, СВУ заложили в урну около подъезда дома на Рязанском проспекте. Потом злоумышленники ждали, пока офицер выйдет. Следствие также не исключает, что на месте для слежки могли установить камеру.

Кроме того, следователи рассматривают и версию о том, что в убийстве как-то использовался электросамокат, который обнаружили поблизости от места теракта.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, произошедшего во вторник утром на юго-востоке Москвы. СК возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).

По данным следователей, генерал и его помощник погибли в результате подрыва бомбы. Взрывчатку могли активировать дистанционно, сделав это в момент, когда Кириллов попал в зону поражения.